Американские ученые обнаружили в зеленом чае разрушающее раковые клетки вещество

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14 февраля 2021, 14:13

чай, фото: pixabay.com

Профессор Политехнического института Ренсселера (США) Чуньюй Ван и его коллеги заявили, что летучее вещество из зеленого чая может уничтожать раковые клетки, заставляя их производить молекулы белка p53, который отвечает за проверку целостности генома. Результаты исследования опубликовал научный журнал Nature Communications.

Ученые старались выяснить, как активировать p53 и подавить другие гены в надежде, что раковые клетки самоуничтожатся. Таким образом, они пришли к выводу, что эту роль может играть вещество EGCG (галлат эпигаллокатехина). Отмечается, что оно содержится в листьях зеленого чая и других растительных продуктов питания, а также может подавлять воспаления в организме человека и животных.

«Мы обнаружили, что белок p53 может связывать молекулы летучего вещества EGCG в той же точке, где к нему присоединяется белок MDM2, который отвечает за разрушение его молекул. В результате концентрация p53 в раковых клетках растет, и он запускает программу самоуничтожения внутри них», - пояснил профессор.

По его словам, результаты исследования можно будет использовать как основу для новых типов противораковых лекарств, которые могут действовать даже на самые стойкие типы опухолей.