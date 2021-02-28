Эксперт Непомнящих опровергла важность высокого уровня антител в защите от коронавируса

Исполняющая обязанности заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству центра «Вектор» Татьяна Непомнящих рассказала, какую роль играют антитела к новой коронавирусной инфекции в защите от заболевания. Об этом сообщает kp.ru.
«Чрезмерная стимуляция иммунитета - это же не слишком хорошо. Должен быть достаточный титр антител и других элементов иммунной системы, так они смогут в комплексе обеспечить защиту от коронавируса», - пояснила она.
Непомнящих отметила, что разработанная центром вакцина «ЭпиВакКорона» нацелен на выработку антител, которые нужны для защиты от COVID-19, но «не гонится» за их высоким уровнем и большим разнообразием. По ее словам, высокий показатель не гарантирует эффективную защиту от заболевания.
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