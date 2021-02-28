ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Здоровье 13+

Эксперт Непомнящих опровергла важность высокого уровня антител в защите от коронавируса

, 09:31 Источник: kp.ru

Эксперт Непомнящих опровергла важность высокого уровня антител в защите от коронавируса
вакцина, фото: pixels.com

Исполняющая обязанности заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству центра «Вектор» Татьяна Непомнящих рассказала, какую роль играют антитела к новой коронавирусной инфекции в защите от заболевания. Об этом сообщает kp.ru.

«Чрезмерная стимуляция иммунитета - это же не слишком хорошо. Должен быть достаточный титр антител и других элементов иммунной системы, так они смогут в комплексе обеспечить защиту от коронавируса», - пояснила она.

Непомнящих отметила, что разработанная центром вакцина «ЭпиВакКорона» нацелен на выработку антител, которые нужны для защиты от COVID-19, но «не гонится» за их высоким уровнем и большим разнообразием. По ее словам, высокий показатель не гарантирует эффективную защиту от заболевания.

БА

Общество

Адвокат Миронов назвал особенности колонии, куда, возможно, отправили Навального

Адвокат Миронов назвал особенности колонии, куда, возможно, отправили Навального

Зампредседателя Российского общенародного союза, адвокат Иван Миронов рассказал, какие условия ожидают оппозиционера Алексея Навального, если его этапируют в ИК-2 в Покрове Владимирской области.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью