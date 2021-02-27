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Врач рассказала, кому нельзя есть сырые овощи

, 10:45 Источник: Российская газета

Врач рассказала, кому нельзя есть сырые овощи
капуста, pixabay.com

Врач-терапевт и диетолог Екатерина Бурляева в рамках разговора с журналистами рассказала, кому категорически противопоказано употреблять в пищу сырые овощи и следует термически их обрабатывать.

По словам специалиста, людям с эрозивной или язвенной болезнями ЖКТ в период обострения не следует есть любые овощи в сыром виде – их желательно тушить, отваривать или запекать.

Диетолог также опровергла информацию о большей пользе сырых овощей, чем приготовленных. Бурляева обратила внимание на то, что в необработанной капусте содержится большое количество витамина С, который разрушается при воздействии высоких температур. Однако сырая капуста зачастую вызывает вздутие живота, а если ее приготовить, то данный риск снижается.

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