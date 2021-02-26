Инфекционист Вознесенский оценил риск «британского» штамма коронавируса в Москве

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26 февраля 2021, 14:32 Источник: РИА Новости

медик, фото: pixabay.com

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский оценил риск прихода «британского» штамма новой коронавирусной инфекции в Москву.

«Риск того, что появится новый штамм, имеет место быть, потому что сообщение с другими странами существует и вполне возможен завоз нового случая», - пояснил он.

Вознесенский отметил, что необходимо выяснить, является ли тот иммунитет, который сформировался против других штаммов, защитным против «британского». По его словам, все исследования говорят, что иммунитет не зависит от той изменчивости, которая происходит на сегодняшний день, и вероятность того, что новая мутация будет вызывать заболевания у переболевших коронавирусом, пока не очень высока. Однако медик призывает не делать довольно-таки пессимистичные прогнозы.