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Доктор Мясников оценил опасность британского штамма коронавирусной инфекции, названного В1525

, 07:52

Доктор Мясников оценил опасность британского штамма коронавирусной инфекции, названного В1525
Александр Мясников, фото: Vadim Tarakanov, globallookpress.com

Врач и ведущий популярные программы о здоровье на телевидении Александр Мясников прокомментировал сообщения об опасности нового штамма коронавирусной инфекции, обнаруженного в Великобритании.

Британское издание Guardian со ссылкой на исследователей из Эдинбургского университета информировало, что в Великобритании выявили новый штамм коронавируса назвали B1525. В газете писали, что новый штамм обладает "потенциально тревожным набором мутаций", из-за которых вирус более устойчивым к антителам.

По мнению доктора Мясникова, мутации будут появляться одна за другой с такой скоростью, что невозможно будет уследить за ними. Врач считает, что если новый британский штамм коронавируса был бы более смертоносный, то все бы уже вымерли. "Но все исследователи говорят, что если больше заболевших, то и абсолютное количество смертей растет. Пока мы официально считаем, что процент смертности у новой мутации не выше", — сказал доктор Мясников в эфире НСН.

ИЧ

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