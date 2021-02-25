Доктор Комаровский: Счастливое детство – по определению сопливое

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25 февраля 2021, 11:00

Фото: cоцсети

В работе педиатра есть две группы вопросов, которые никогда не кончаются: про сопли и про какашки, иронизирует в Instagram известный врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский. Изменения окружающей среды, всеобщее наше увлечение темой коронавируса и какими лекарствами его можно победить, почти отодвинуло эти вопросы на второй план. Но они никуда не пропали, и в своем очередном видео доктор Комаровский терпеливо отвечает про прогулки на морозе, посещение бассейна и что делать, если сопли не проходят больше 10 дней?

Если сопли зеленого или желтого цвета, педиатры советуют лечить каплями (например, протаргол, фурациллин), так как идет воспалительный процесс. Правы ли они? - спрашивают родители доктора. – Или достаточно обычного промывания, проветривания и увлажнения помещения?

По мнению Е. Комаровского, если сопли загустевают у ребенка без температуры или иных симптомов, становятся желтовато-зеленоватыми всевозможных оттенков, то не следует сразу прибегать к «решительным действиям». Это лейкоциты борются с инфекцией и их ферменты окрашивают слизь в цвета таких оттенков, объясняет он. Другими словами - констатация факта, что болезни больше 5-6 дней. А длительные белые или прозрачные сопли в небольшом количестве – реакция на сухой воздух, увлажнение слизистых и спасение их от пересыхания. Промойте слизистые солевым раствором или просто закапайте солевые капли – так проще, дешевле, безопаснее. Используйте на здоровье. Все же перечисленные методы терапии - протаргол, фурациллин – не применяются нигде в мире, кроме постсоветского пространства, считает доктор Комаровский.

Самая большая проблема длительных соплей состоит в том, что у окружающих ребенка взрослых чешутся руки: надо же что-то делать! - отмечает доктор Комаровский. - Симптом не должен волновать больше, чем предполагаемые методики лечения, например, попарим, насыпим горчицу, закапаем в нос самое разное или примем антибиотик, назначенный «добрым доктором», но не пойдем гулять на свежий воздух!

Сопли – это не диагноз, это – симптом. Они бывают вирусные, бактериальные, вирусно-бактериальные, аллергические или могут быть реакцией на параметры воздуха, напоминает врач-педиатр. Обычно у детей шесть месяцев из двенадцати проходят с соплями. Поэтому если полгода не гулять, не играть, не купаться, то где же детство? – спрашивает он. Детство - оно по определению сопливое. Сопли - признак того, что это ребенок. Если они не мешают ребенку быть ребенком, не влияют на его активность, на нормальный аппетит и не мешают дышать носом, то живите спокойно и, как уже об этом говорил Е. Комаровский в «АН», обязательно гуляйте в любую погоду, даже в морозную, но вооружившись, как и всегда, здравом смыслом.

Доктор советует наблюдать за своим ребенком, прислушиваться к нему и избегать дискомфорта при болезни. Хочется ему при принятии душа сделать воду потеплее, хочет одеться дома потеплее – сделайте. Любая процедура – гигиеническая или лечебная – должна доставлять человеку радость. Если ребенок вялый и хочет поспать, а вы тащите его купаться в холодной воде, то кто вы? – риторически спрашивает Евгений Комаровский. - Если же он с детства привык ходить босиком, то шмыганье носом еще не повод излишне утепляться. Вы его уже приучили жить без носков. Человеческая стопа рассчитана - от природы, от Создателя - контактировать с холодным. Это особенность ее сосудов, за счет спазма которых организм не теряет тепло. И ребенку все равно: есть у него сопли или нет. Если же ему некомфортно, его знобит, а вы заставляете его бегать босиком по холодному полу, то вы … (не правы -​ Прим. «АН»). Если ребенок хорошо себя чувствует и не просит надеть на себя носки, то не делайте это. Если же такая ситуация причина истерик и гипертонического криза у бабушки, а разъяснительная работа не действует, то пусть такой ребенок в честь бабушки пару часиков походит в носочках.

Е.​ Комаровский специально обратился к бабушкам: Если Вы доверяет мне как доктору, то пусть закаленный ребенок ходит босиком. А бабушка пусть проследит – в носочках ли дедушка!?

Прогулки на морозе тоже не помешают при отсутствии экстремальных погодных условий. Если ребенок дышит носом, то можно пойти гулять даже на мороз. Если дышит ртом, то нельзя. И обращайте внимание на желание ребенка: хочет ли он на прогулку? Чаще всего сами родители этого не хотят, поэтому любые сопли для них становятся поводом не пойти гулять с ребенком.

А отправляя сопливого или несопливого ребенка гулять с бабушкой, пожалуйста, не забудьте позаботиться о бабушке: во что она одета – есть ли у нее нормальные куртка, шапка и перчатки, не скользкая ли у нее обувь. Проследите за этим – это важно! Если у бабушки будет замечательная одежда, то не будет повода отсиживаться дома.

Если ваш доктор определил, что ваш ребенок не заразен для окружающих, то можно даже посещать бассейн. В противном случае, конечно, нет.

Делайте правильные выводы!