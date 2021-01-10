Доктор Комаровский призвал «гулять несмотря ни на что»

Аргументы Недели → Общество 13+

10 января 2021, 12:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Врач и телеведущий Евгений Комаровский призвал своих подписчиков в Инстаграм не отказываться от активного отдыха на воздухе даже в зимнее время. Доктор дал совет, как защитить детей от негативных последствий переохлаждения, особенно актуальный в предверии крещенских морозов и прогнозов синоптиков, обещающих резкое снижение температуры на следующей неделе.

По мнению известного педиатра, родителям важно сразу научить ребенка сообщать им или старшим о неприятных ощущениях на улице. Тогда можно избежать переохлаждения, обморожений, простуд и других заболеваний. «Не рискуйте – при малейших сомнениях возвращайтесь туда, где тепло и горячий чай», призвал бывший главврач детской реанимации.

Перечислив ситуации, когда гулять с ребенком нельзя, а именно: в остром периоде инфекционных болезней, при постельном режиме, при угрозе заразить окружающих (подробнее - на фото) Евгений Олегович подчеркнул, что именно свежий воздух способствует выздоровлению при болезнях дыхательных путей (воспаления легких, бронхиты, трахеиты, ларингиты). Само собой разумеется, что родителям приходится учитывать множество факторов. Часто важнее не возможность двигаться, а возможность дышать воздухом, свободным от домашней пыли. Поэтому следует потеплее одеться, и хотя бы постоять и подышать свежим воздухом на балконе, избегая беганья и прыганья.

«Влажный кашель у ребенка – очень положительный признак, свидетельствующий о том, что у дитя появился шанс выкашлять слизь, накопившуюся в легких. Родители ошибаются, если делают «логичный вывод», что после гуляния стало хуже и затаскивают ребенка домой. А при этом происходит вот что: слизь увлажнилась, следовательно, увеличилась в объеме – если гуляние прекратить, ребенку будет тяжелее дышать. А прохладный воздух – это еще и эффективный способ оказания неотложной помощи при любых проблемах со здоровьем, характеризующихся жалобой «тяжело дышать». До прибытия врача – бегом на улицу, во двор или на балкон!»

В целом, Евгений Комаровский считает, что «любые действия по направлению к Природе полезны для здоровья хотя бы потому, что запускают наши естественные механизмы адаптации. Двигаться к Природе (земля без асфальта, небо над головой, ветер, вода, трава и т.п.) сложнее, потому что надо расставаться с прелестями Цивилизации (родной диван, любимый телевизор, теплый унитаз и т.п.). Все аргументы против гуляний (за очень редкими исключениями, приведенными выше) не выдерживают никакой критики и обосновываются страхом, занятостью и ленью».