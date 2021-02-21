Ученый Пьянков рассказал, когда человек с нетяжелой формой COVID-19 перестает быть заразным

Завотделом "Коллекция микроорганизмов" государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Олег Пьянков рассказал, когда человек с нетяжелой формой COVID-19 перестает быть заразным.
По словам эксперта, коронавирусная инфекция наиболее активно передается в первые пять-семь дней после заражения. Олег Пьянков в беседе с журналистами уточнил, что обычно человек с легким течением COVID-19 перестает быть заразным для окружающих уже через 11 дней.
Напомним, с начала пандемии коронавирусом нового типа в мире заразились более 111,1 млн человек, скончались свыше 2,4 млн пациентов.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.