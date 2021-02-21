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Ученый Пьянков рассказал, когда человек с нетяжелой формой COVID-19 перестает быть заразным

, 13:10 Источник: Вести недели

Ученый Пьянков рассказал, когда человек с нетяжелой формой COVID-19 перестает быть заразным
COVID-19, pixabay.com

Завотделом "Коллекция микроорганизмов" государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Олег Пьянков рассказал, когда человек с нетяжелой формой COVID-19 перестает быть заразным.

По словам эксперта, коронавирусная инфекция наиболее активно передается в первые пять-семь дней после заражения. Олег Пьянков в беседе с журналистами уточнил, что обычно человек с легким течением COVID-19 перестает быть заразным для окружающих уже через 11 дней.

Напомним, с начала пандемии коронавирусом нового типа в мире заразились более 111,1 млн человек, скончались свыше 2,4 млн пациентов.

ЕТ

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