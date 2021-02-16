Невролог Курудимова рассказала, как вести себя при ухудшении самочувствия из-за смены погоды

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16 февраля 2021, 20:48 Источник: Радио 1

головная боль, фото: pixabay.com

Резкая смена погоды не может быть сама по себе причиной сильной головной боли. Невролог Людмила Курудимова рассказала, почему одни люди переносят смену погоды тяжелее других.

Голова может болеть из-за сужения или, наоборот, расширения сосудов головного мозга, а также из-за напряжения мышц черепа. Всему этому больше подвержены люди, страдающие хроническими заболеваниями.

Врач рассказала. что к врачу надо обращаться, если боли не дают вам работать, спать, если привычные "спасительные" препараты не помогают, начинается головокружение, появляется слабость.

Для предотвращения негативных последствий смены погоды Курудимова советует соблюдать режим сна, больше гулять на свежем воздухе, проветриватьпомещения, пить не менее 1,5 литра жидкости в день, следить за уровнем сахара и уделить внимание своему питанию.

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