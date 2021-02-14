Врач-невролог Игорь Орлов посоветовал, в какой позе лучше всего смотреть телевизор

Аргументы Недели → Здоровье 13+

14 февраля 2021, 15:50

фото: pixabay.com

У телезрителей, проводящих много времени за просмотром сериалов или шоу по телевизору, могут развиться серьезные проблемы со здоровьем, от ухудшения зрения до заболеваний мочеполовой системы.

Врач-невролог Игорь Орлов посоветовал позаботиться о позвоночнике и не смотреть телевизор лежа.

Специалист порекомендовал "смотреть телевизор сидя в кресле с подголовником, чтобы шея не уставала. Ни в коем случае не лежа или в каких-то других позах".

При просмотре телевизора лежа у человека сгибается шейный отдел позвоночника, соответственно приподнимается таз и перегружается шея. Как пояснил доктор Орлов, могут возникнуть проблемы с позвоночником в области шеи.

Смотреть телевизор можно не больше двух часов. После этого желательно устроить перерыв и в это время походить и размять мышцы, чтобы у женщин не появились гинекологические заболевания, а у мужчин это заболевания мочеполовой сферы, - передает радио Sputnik.

И еще, чтобы не навредить зрению, расстояние от экрана телевизора до глаз должно быть не меньше полутора-двух метров.