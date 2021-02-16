Врач-невролог Евдокимов перечислил заболевания, о которых может свидетельствовать шум в ушах

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16 февраля 2021, 10:11 Источник: Пятый канал

ухо, pixabay.com

Врач-невролог Александр Евдокимов в рамках разговора с журналистами утром во вторник, 16 февраля. заявил, что звон в ушах – тиннитус – может свидетельствовать о наличии серьезных заболеваний.

По словам специалиста, спровоцировать тиннитус могут заболевания сердечно-сосудистой системы атеросклеротического толка, воспаление или дисфункция височно-челюстного сустава.

Также шум в ушах может вызвать сахарный диабет, поскольку данное заболевание поражает слуховые клетки и волоски, формирующие нервный импульс.

Еще одной причиной тиннитуса может стать проблема шейного отдела позвоночника. Евдокимов заметил, что из-за остеохондроза также может возникать ангиоспазм или извитость сосудов, приводящие к повышению турбулентности крови.

Не следует забывать и о ЛОР-патологиях – воспалительных заболеваниях, поражениях слухового нерва или центров слуха в коре головного мозга различными новообразованиями.

Шум в ушах может возникать и из-за проблем с артериальным давлением, добавил невролог.