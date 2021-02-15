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Врач-трихолог Котова рассказала, о каких болезнях может свидетельствовать появление перхоти

, 18:13 Источник: Звезда

Врач-трихолог Котова рассказала, о каких болезнях может свидетельствовать появление перхоти
волосы, pixabay.com

Врач-трихолог Ирина Котова в рамках разговора с журналистами в понедельник, 15 февраля, перечислила заболевания и нарушения в работе организма, о которых может свидетельствовать появление перхоти.

Ирина Котова уточнила, что периодическое шелушение кожи головы может быть особенностью организма и считаться нормальным состоянием. Нередко, однако, перхоть говорит о специфических заболеваниях – от себорейного дерматита до псориаза.

Врач-трихолог отметила, что при внезапном появлении шелушения необходимо обратить внимание на средства для ухода за волосами и кожей головы и поменять их. Если же такие меры не помогают, то речь может идти о более глобальных нарушениях, в частности, в работе нервной системы и ЖКТ.

ЕТ

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