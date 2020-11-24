Перхоть – это плохо. «Ошмётки» на голове могут быть симптомом болезни Паркинсона

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 ноября 2020, 21:59 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Перхоть – дело неприятное, особенно когда её слишком много, и она сыпется буквально повсюду. Обычно она чаще распространена у мужчин, нежели у женщин. Некоторые даже бреются из-за этого на лысо, но это совсем не помогает.

Реклама на ТВ то и дело гласит про избавление от перхоти. Нам предлагаются сотни шампуней и специальных средств, которые могут помочь в борьбе с этой странной заразой. Но мало кто знает, что в британском научном сообществе к перхоти относятся очень серьёзно. Недавно прошли сведения о детальном исследовании этого заболевания. Не стоит думать, что перхоть пройдёт сама по себе. Даже шампуни нередко не спасают от неё. Впрочем, бриться на лысо тоже не помогает. Перхоть – это кожное заболевание, а не волосяное. Поэтому если сбрить волосы, можно увидеть жуткие пятна на голове, которые покажутся едва ли не генетической мутацией. Британские учёные считают перхотную заразу предвестником куда более опасного недуга – болезни Паркинсона.

Перхоть – по-другому именуется как себорейный дерматит. В лёгкой форме он проявляется, как обычная белая шелуха, спадающая с волос. Но уже в более тяжёлой начинают появляться мокнущие ранки, чешуйчатость на коже и даже сыпь. Учёные выявили, что те, кто впоследствии, заболевает недугом Паркинсона, до того момента имеют постоянные проблемы с перхотью. Они пытаются выводить её всеми известными способами, но это не помогает. Ведь лечатся они совершенно неправильно. Причиной возникновения дерматита считают гормональные нарушения. Правда есть и теория, согласно которой перхоть вызывается сильными стрессами. Поэтому учёные и врачи советуют не игнорировать проблемы с перхотью, а заниматься этим вопросом сразу же после обнаружения недуга. Рекомендуется обращаться к дерматологическим специалистам.