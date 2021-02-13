Нутрициолог Писарева назвала самые вредные диеты

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13 февраля 2021, 10:20

смузи, pixabay.com

Нутрициолог и спортивный диетолог Ирина Писарева в рамках разговора с журналистами утром в субботу, 13 февраля, рассказала о популярных диетах, которые способны нанести вред здоровью человека.

Наиболее распространенной ошибкой, по словам нутрициолога, является длительное голодание, поскольку после перехода на обычный режим питания 80 процентов людей начинают есть больше, чем ели раньше и, соответственно, набирают лишний вес.

Ирина Писарева в беседе с RT заметила, что не менее опасными являются монодиеты, в рамках которых употребляется один продукт. В данном случае организм не получает все необходимые микроэлементы и витамины, вследствие чего у человека снижается иммунитет и ухудшается общее состояние.

Вредными считаются и детокс-диеты, во время которых желающие похудеть пьют исключительно соки или смузи из овощей и фруктов. Писарева уточнила, что в результате в кишечник все попадает фактически размешанное, поэтому он не тратит энергию на переваривание пищи. "Идет атрофия кишечника", – заключила диетолог.