Врач Мясников перечислил продукты, снижающие уровень холестерина
12 февраля 2021, 14:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: YouTube
Врач и телеведущий Александр Мясников в пятницу, 12 февраля, назвал продукты, которые снижают уровень "плохого" холестерина в организме. Оказалось, что иногда проблему можно решить без лекарств.
Мясников отметил, что для нормализации уровня холестерина врачи назначают особые препараты – статины, но аналогичного эффекта можно добиться посредством изменения рациона. В частности, врач порекомендовал употреблять продукты, которые содержат структурно сходные со статинами вещества. Среди них: орехи, дикий рис, морепродукты, чеснок и льняное масло.
По словам Александра Мясникова, повышению уровня "хорошего" холестерина способствуют спортивные нагрузки и красное вино в небольших дозах.
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