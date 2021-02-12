Представитель ВОЗ Вуйнович оценила необходимость ношения перчаток в общественных местах

Аргументы Недели → Здоровье 13+

12 февраля 2021, 10:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

перчатки, фото: pixabay.com

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович ответила на вопрос об эффективности ношения перчаток в общественных местах с целью борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

«У ВОЗ нет рекомендаций для использования перчаток в местах общего пользования ... Сейчас мы видим огромное количество мусора, который появляется вследствие COVID-19. Возможно, надо рассмотреть все отрицательные и положительные моменты», - высказала она.

Вуйнович отметила, что ВОЗ призывает мыть руки в течение 20–40 секунд или обрабатывать их антисептиком.

Напомним, что требование о ношении средств индивидуальной защиты в общественных местах – перчаток и масок – действует в Москве с 12 мая 2020 года.