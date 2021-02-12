Мясников назвал главные причины развития инфаркта и инсульта

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12 февраля 2021, 09:14 [ «Аргументы Недели» ]

медик, фото: pixels.com

Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о самом главном факторе риска для развития инсульта и инфаркта. Своим мнением он поделился в эфире телеканала «Россия 1».

«Самый главный фактор риска для сердечно-сосудистых болезней, инфарктов, инсультов - это избыточный вес, диабет, повышение сахара и жирового обмена», - пояснил врач.

Мясников также предупредил, что ожирение - вторая, после курения, причина возникновения онкологических заболеваний, поскольку лишний вес приводит к «лежащей в основе рака» нечувствительности к инсулину. Эксперт отметил, что от избыточной массы тела и ожирения в мире страдают 2,6 млрд человек - около 40 процентов от населения Земли.