Мясников: Слабительные препараты могут привести к смертельным последствиям
7 февраля 2021, 20:58[ «Аргументы Недели» ]
Известный телеведущий и врач Александр Мясников рассказал, чем опасно для человеческого организма применение слабительных препаратов. По его словам, они могут привести даже к летальному исходу.
Мясников отметил, что у таких препаратов бывают разные принципы действия, но большинство из них «вымывают из кишечника все», а это влечет сильнейшие водно-электролитные нарушения. Он пояснил, что потеря воды в организме может привести к обезвоживанию, а впоследствии к аритмии сердца.
Кроме того, в некоторых странах медики выписывают слабительные только на неделю, поскольку их более длительное применение может привести к смертельным последствиям, уточнил врач в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее Мясников объяснил, в чем опасность «таблеток под язык» от давления.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.