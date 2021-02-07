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Мясников: Слабительные препараты могут привести к смертельным последствиям

, 20:58 [ «Аргументы Недели» ]

Мясников: Слабительные препараты могут привести к смертельным последствиям
таблетки, фото: pixabay.com

Известный телеведущий и врач Александр Мясников рассказал, чем опасно для человеческого организма применение слабительных препаратов. По его словам, они могут привести даже к летальному исходу.

Мясников отметил, что у таких препаратов бывают разные принципы действия, но большинство из них «вымывают из кишечника все», а это влечет сильнейшие водно-электролитные нарушения. Он пояснил, что потеря воды в организме может привести к обезвоживанию, а впоследствии к аритмии сердца.

Кроме того, в некоторых странах медики выписывают слабительные только на неделю, поскольку их более длительное применение может привести к смертельным последствиям, уточнил врач в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Мясников объяснил, в чем опасность «таблеток под язык» от давления.

БА

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