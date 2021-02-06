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Мясников объяснил, в чем опасность «таблеток под язык» от давления

, 13:57 [ «Аргументы Недели» ]

Мясников объяснил, в чем опасность «таблеток под язык» от давления
таблетки, фото: pixels.com

Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие лекарства нужно убрать из домашней аптечки. Речь идет о «таблетках под язык» для резкого снижения давления.

Мясников отметил, что подобные препараты противопоказаны для самостоятельного применения, поскольку их неправильный прием приводил к «несметному количеству» случаев инфарктов, инсультов и острой почечной недостаточности.

«У вас поднялось давление, и вам все говорят: возьмите под язык то-то и то-то. Вы прекрасно знаете название этих лекарств. Вы берете, и давление падает. А потом - инфаркт. И вы считаете, что он случился от повышения давления», - высказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников пояснил, что критическое состояние наступает из-за резкого снижения давления. По его словам, во всем мире «таблетки под язык» запрещены для самостоятельного использования.

БА

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