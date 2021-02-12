Главный кардиолог Минздрава Бойцов назвал оптимальное артериальное давление

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12 февраля 2021, 07:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

аппарат для измерения давления, pixabay.com

Главный кардиолог Минздрава, гендиректор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов в рамках беседы с журналистами рассказал об оптимальном артериальном давлении и назвал числа, к которым следует стремиться.

Сергей Бойцов отметил, что жить, не боясь инсульта и инфаркта, можно при артериальном давлении меньше 140 на 90, но лучше стремиться к показателям 130 на 80 и даже ниже.

Кардиолог напомнил, что гипертония является хроническим заболеванием, от которого нельзя избавиться полностью, однако его можно держать под контролем, сохраняя высокое качество жизни, если принимать назначенные врачом препараты.

Бойцов посоветовал в качестве средства для борьбы с гипертонией добиваться максимально плоского живота, поскольку именно жир на этом месте наиболее опасен для сердца и сосудов.