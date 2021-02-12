Главный кардиолог Минздрава Бойцов назвал оптимальное артериальное давление

Главный кардиолог Минздрава, гендиректор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов в рамках беседы с журналистами рассказал об оптимальном артериальном давлении и назвал числа, к которым следует стремиться.
Сергей Бойцов отметил, что жить, не боясь инсульта и инфаркта, можно при артериальном давлении меньше 140 на 90, но лучше стремиться к показателям 130 на 80 и даже ниже.
Кардиолог напомнил, что гипертония является хроническим заболеванием, от которого нельзя избавиться полностью, однако его можно держать под контролем, сохраняя высокое качество жизни, если принимать назначенные врачом препараты.
Бойцов посоветовал в качестве средства для борьбы с гипертонией добиваться максимально плоского живота, поскольку именно жир на этом месте наиболее опасен для сердца и сосудов.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.