Кардиолог Гаврилюк назвала ситуации, когда низкое давление смертельно опасно

Кардиолог, терапевт Наталья Гаврилюк рассказала, как понять, что человеку при низком артериальном давлении требуется срочная медпомощь. По ее словам, основными признаками гипотензии являются тошнота, головокружение, сонливость и апатия.
Гаврилюк отметила, что условно опасным давлением может быть 90/60. Однако в любом случае следует сначала проанализировать ситуацию, а не сразу паниковать, пояснила она. Врач добавила, что такие цифры характерны для молодых худых девушек.
«Есть другая ситуация, когда у человека никогда не наблюдалось снижение артериального давления, и вдруг оно резко падает. Например, еще в сочетании с холодным потом, с болями в грудной клетке, отдышкой и тахикардией, может быть, даже с потерей сознания. Тут мы обязательно должны исключать острые состояния. Такие, как инфаркт миокарда, тромбоэмболию легочной артерии, жизнеугрожающие нарушения ритма, инсульт», - рекомендует она.
Также экстренная госпитализация необходима в случае приема нескольких доз препаратов, понижающих давление. Гаврилюк объяснила, что иногда пациент забывает сколько выпил таблеток, а нехарактерная гипотензия в такой ситуации может привести к смерти.
«Медикаментозная гипотензия достаточно опасная. Бывало такое, что даже в стационарах таких пациентов приходилось переводить в реанимацию, и достаточно сложно было поднять им давление», - резюмировала эксперт.