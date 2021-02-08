Кардиолог Гаврилюк назвала ситуации, когда низкое давление смертельно опасно

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8 февраля 2021, 12:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пятый канал

давление, фото: pixabay.com

Кардиолог, терапевт Наталья Гаврилюк рассказала, как понять, что человеку при низком артериальном давлении требуется срочная медпомощь. По ее словам, основными признаками гипотензии являются тошнота, головокружение, сонливость и апатия.

Гаврилюк отметила, что условно опасным давлением может быть 90/60. Однако в любом случае следует сначала проанализировать ситуацию, а не сразу паниковать, пояснила она. Врач добавила, что такие цифры характерны для молодых худых девушек.

«Есть другая ситуация, когда у человека никогда не наблюдалось снижение артериального давления, и вдруг оно резко падает. Например, еще в сочетании с холодным потом, с болями в грудной клетке, отдышкой и тахикардией, может быть, даже с потерей сознания. Тут мы обязательно должны исключать острые состояния. Такие, как инфаркт миокарда, тромбоэмболию легочной артерии, жизнеугрожающие нарушения ритма, инсульт», - рекомендует она.

Также экстренная госпитализация необходима в случае приема нескольких доз препаратов, понижающих давление. Гаврилюк объяснила, что иногда пациент забывает сколько выпил таблеток, а нехарактерная гипотензия в такой ситуации может привести к смерти.

«Медикаментозная гипотензия достаточно опасная. Бывало такое, что даже в стационарах таких пациентов приходилось переводить в реанимацию, и достаточно сложно было поднять им давление», - резюмировала эксперт.