Мороз может привести к сердечному приступу

11 февраля 2021, 17:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: Express
Медики считают, что низкие температуры воздуха повышают риск развития сердечного приступа. К такому выводу пришли шведские и британские ученые, проведя нескольких исследований.
Зимой по сравнению с теплым временем года фиксируется на 31% больше случаев сердечных приступов. Как считают специалисты Британского фонда сердца, причина кроется в развитии на холоде спазма коронарных артерий, из-за этого сердце концентрируется на перекачке крови к мозгу и другим органам.
На морозе увеличивается риск образования тромбов, что может привести к инфаркту или инсульту. Особенно это опасно для граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ишемической болезнью и стенокардией.
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