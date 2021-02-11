Мороз может привести к сердечному приступу

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11 февраля 2021, 17:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Express

болезнь, фото: pixabay.com

Медики считают, что низкие температуры воздуха повышают риск развития сердечного приступа. К такому выводу пришли шведские и британские ученые, проведя нескольких исследований.

Зимой по сравнению с теплым временем года фиксируется на 31% больше случаев сердечных приступов. Как считают специалисты Британского фонда сердца, причина кроется в развитии на холоде спазма коронарных артерий, из-за этого сердце концентрируется на перекачке крови к мозгу и другим органам.

На морозе увеличивается риск образования тромбов, что может привести к инфаркту или инсульту. Особенно это опасно для граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ишемической болезнью и стенокардией.

Ранее невролог Долова перечислила семь признаков «тихого инсульта».