Невролог Долова перечислила семь признаков «тихого инсульта»

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10 февраля 2021, 09:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АиФ

человек, фото: pixabay.com

Врач-невролог Аминат Долова назвала признаки «тихого инсульта». Речь идёт об остром нарушении мозгового кровообращения, которое не влечет за собой выраженной клинической симптоматики и определяется чаще всего ретроспективно по данным компьютерной или магнитно-резонансной томографии.

Долова отметила, что «тихий инсульт» не всегда проходит бессимптомно. Врач рекомендует обращать внимание на следующие признаки: внезапно появившееся головокружение, нарушение походки и зрения, развитие косоглазия, потеря четкости речи, начавшаяся асимметрия лица, ощущение онемения и появление чувства слабости в конечностях. При появлении этих симптомов нужно немедленно обратиться к врачу, который назначит обследование для точности диагноза, резюмировала она.

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