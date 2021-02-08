Минздрав РФ сократил список препаратов для лечения коронавируса

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8 февраля 2021, 08:35 [ «Аргументы Недели» ]

таблетки, фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения России обновило список временных методических рекомендаций, сократив список лекарственных препаратов для лечения новой короанвирусной инфекции.

«В настоящее время следует выделить несколько препаратов, которые могут быть использованы при лечении COVID-19. К ним относятся препараты фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, интерферон-альфа. Для некоторых препаратов имеющиеся на сегодня сведения о результатах терапии не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности, в связи с чем их применение допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения», - говорится в документе.

При этом в новой версии исключен азитромицин. Однако все препараты противопоказаны беременным женщинам, они могут принимать только рекомбинантный интерферон-альфа.

Также в документе уточнили, что результаты клинического исследования по оценке эффективности и безопасности фавипиравира позволяют разрешить применение препарата не только в стационаре, но и в амбулаторных условиях.