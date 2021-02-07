Терапевт Алка Патель назвала неожиданный симптом сердечного приступа

Аргументы Недели → Здоровье 13+

7 февраля 2021, 18:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Express

мужчина, фото: pixabay.com

Врач-терапевт Алка Патель рассказала о признаке приближающегося сердечного приступа, на который не сразу обращают внимание. Она призывает сразу обращаться за медицинской помощью.

Таким симптомом Патель назвала зубную боль. По ее словам, людям, которые ранее не испытывали частых стоматологических проблем, следует быть особенно острожными.

«Это связано с расположением блуждающего нерва, который проходит от мозга к сердцу через челюстной отдел», - пояснила эксперт.

Ранее врач-кардиолог Юрий Конев рассказал, какой образ жизни следует вести, чтобы избежать сердечных проблем, в том числе инфаркта, в молодом возрасте.