Кардиолог Конев назвал способы, как избежать инфаркта в молодом возрасте

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6 февраля 2021, 14:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТРК Звезда

мужчина, фото: pixabay.com

Доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Конев рассказал, какой образ жизни следует вести, чтобы избежать сердечных проблем в раннем возрасте. По его словам, на первом месте стоит питание.

«Неравнозначное питание, которое далеко от здоровой пищи. Режим труда и отдыха, который они соблюдают - посещают ночные клубы. А именно в ночной период происходит выработка того плохого холестерина чаще всего, который обеспечивает явление атеросклероза», - высказал он.

Конев также рекомендует уделять время физическим нагрузкам, равномерно совмещать работу и отдых, соблюдать рациональное питание. При этом он не советует принимать медикаменты, как ратуют фармфирмы.

«Южные провинции Франции, которые близки к Средиземному морю - там много зелени, растительного масла и красного вина. И северные провинции - где мясные продукты жирные. Очень большая разница по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний», - пояснил он, отметив, что лучше всего соблюдать средиземноморскую диету, а в идеале жить у моря.

Врач призывает употреблять 400-700 грамм зелени, овощей и фруктов в день для полноценной работы кишечника. Правильное питание позволяет сформировать соответствующие микроорганизмы, которые живут в кишечнике, добавил он. Конев уточнил, что процессы образования атеросклероза происходят не в сердечно-сосудистой системе, а в печени и кишечнике.