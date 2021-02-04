Разработчики вакцины «ЭпиВакКорона» сообщили, что иммунитет после прививки сохраняется один год

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4 февраля 2021, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Разработчики вакцины «ЭпиВакКорона», представители ГНЦ «Вектор», сообщили, что иммунитет после прививки сохраняется один год.

Исполняющая обязанности заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ГНЦ «Вектор» Татьяна Непомнящих рассказала о завершении клинического исследования вакцины на добровольцах старше 60 лет. По ее словам, никаких сильных побочных реакций у привившихся «ЭпиВакКороной» не выявлено.

Мутации коронавируса, влияющие на эффективность препарата, пока не зафиксированы.

Непомнящих отметила, что достичь таких хороших результатов помог накопленный центром «Вектор» опыт. Она напомнила, что на аналогичной технологии ранее была зарегистрирована вакцина «ЭпиВакЭбола».

В конце января Роспотребнадзор подробно информировал о вакцине ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» «ЭпиВакКорона».

Духовное управление мусульман России (ДУМ РФ) получило от разработчиков вакцины «Спутник V» сведения о ее составе.