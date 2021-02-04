Инфекционист Вознесенский назвал три причины невосприимчивости к COVID-19

Аргументы Недели → Здоровье 13+

4 февраля 2021, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

человек в маске, фото: pixels.com

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, почему некоторые люди могут не заболеть новой коронавирусной инфекцией.

Вознесенский считает, что они могли переболеть другим коронавирусом, недавно перенесли вирусную инфекцию или имеют местный иммунитет. По его словам, антитела – это маркер, показывающий, что организм встречался с возбудителем болезни. Он пояснил, что некоторые люди не восприимчивы к заболеваниям, например, к ВИЧ, а при коронавирусе таких людей гораздо больше. Однако назвать точную причину такой реакции на вирус пока невозможно, добавил эксперт.

Инфекционист заявил, что есть несколько версий. Первая – перенесенный эпизод заболевания, вызванный другими коронавирусами, то есть наличие перекрестного иммунитета. Вторая – заболевание вирусной инфекцией ранее, после чего у человека поднялся уровень интерферонов. Если их количество высокое, то снижается восприимчивость к вирусам. Третья – возможное существование местного иммунитета, иммунных комплексов, которые препятствуют проникновению COVID-19 на уровне слизистой дыхательных путей.

«… это еще на этапе научной дискуссии», – резюмировал он, комментируя все варианты.