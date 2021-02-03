Эпидемиолог Ненастина рассказала о способах обнаружить бессимптомное течение COVID-19

Аргументы Недели → Здоровье 13+

3 февраля 2021, 22:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Московский комсомолец

головная боль, pixabay.com

Эпидемиолог Ольга Ненастина в рамках беседы с журналистами в среду, 3 февраля, рассказала, на какие признаки следует обратить внимание, чтобы распознать бессимптомный ход течения COVID-19.

Врач подчеркнула, что люди часто не придают значения незначительным симптомам, но именно они могут указывать на коронавирусную инфекцию. Ольга Ненастина уточнила, что о COVID-19, в частности, могут свидетельствовать внезапные приступы усталости, снижение физического тонуса, ноющие мышцы или суставы, головные боли и головокружения.

Также не следует оставлять без внимания изменения во вкусовых ощущениях и сухость во рту, поскольку эти симптомы могут говорить о бессимптомном течении коронавируса нового типа, уточнила эпидемиолог.