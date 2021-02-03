Телемедицина из падчерицы здравоохранения превращается в королеву

Аргументы Недели → Здоровье 13+

3 февраля 2021, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]

Пандемия чрезвычайно разогнала спрос на телемедицину, под которой ВОЗ понимает любое «лечение на расстоянии». Подчас по-другому помощь не получить: многие больницы перепрофилировались под «ковидных» пациентов, а шастать в поликлинику из-за любой простуды стрёмно и непрактично. В США спрос на консультации врача по телефону или Интернету вырос за год аж в 60 раз, а в России, по оценкам, – в 1,8 раза. Понятно, что удовлетворить такой рост сразу проблематично. Однако у телемедицины блестящее будущее, даже если коронавирус завтра исчезнет, как дым.



В мире уже существуют более 40 телемедицинских компаний, стоящих более миллиарда долларов каждая. В них настолько верят инвесторы, что капитализация может превышать годовой оборот в 50 раз. А раз в отрасль идут большие деньги, то и удобные законы для неё могут появиться даже в тех странах, где их пока не наблюдалось. Считается, что телемедицина родилась в 1905 г., когда голландский врач Виллем Эйнтховен умудрился отправить в другой город кардиограммы по телефонным проводам. До поры отрасль была падчерицей здравоохранения, услугами которой пользовались только в условиях крайней нужды. Например, когда нужно как-то лечить моряков или космонавтов, с которыми не полетишь на орбиту в соседней ракете. Интернет дал новые возможности, а специалисты отметили, что телемедицинские услуги для компаний могут быть дешевле традиционных в 10 раз.



Евросоюз профинансировал более 70 международных проектов – от «скорой помощи» до лечения на дому. В 2016 г. в США было проведено около 1,25 млн телеконсультаций, а уровень проникновения телемедицины в Европе составлял около 30%. То есть почти треть всех обращений к врачу. Естественно, самый бурный рост отрасль пережила в странах с преобладанием частной медицины. Там быстренько приравняли виртуальный приём к реальному, прописали стандарты.



В России в широком смысле телемедицина пока ограничивается звонками робота с напоминанием о записи к врачу, и повторным звонком медсестры из поликлиники, которая уточняет, вы точно придёте?



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