В Пензенской области за сутки коронавирус подтвердился у 113 детей и подростков

Аргументы Недели → Здоровье 13+

2 февраля 2021, 15:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: penzainform.ru

фото: pixabay.com

В Пензенской области во вторник, 2 февраля, оперативный штаб сообщил о рекордном за сутки количестве детей и подростков в возрасте от 1 месяца до 17 лет, у которых подтвердился коронавирус. Всего за последние 24 часа в регионе зарегистрировали 218 новых пациентов с ковидом, 113 из них - несовершеннолетние.

В итоге общее число зараженных коронавирусной инфекций юных жителей области составило 2 999.

Всего в Пензенской области за период пандемии коронавирусом заразились 33 149 человек.

В настоящее время под наблюдением медиков находится 9 606 пациентов.

В России за минувшие сутки выявили 16 643 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.