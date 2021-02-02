В Пензенской области за сутки коронавирус подтвердился у 113 детей и подростков

В Пензенской области во вторник, 2 февраля, оперативный штаб сообщил о рекордном за сутки количестве детей и подростков в возрасте от 1 месяца до 17 лет, у которых подтвердился коронавирус. Всего за последние 24 часа в регионе зарегистрировали 218 новых пациентов с ковидом, 113 из них - несовершеннолетние.
В итоге общее число зараженных коронавирусной инфекций юных жителей области составило 2 999. Всего в Пензенской области за период пандемии коронавирусом заразились 33 149 человек.
В настоящее время под наблюдением медиков находится 9 606 пациентов.
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