Онколог Базылев заявил, что синтетическая одежда может повышать риск развития рака
2 февраля 2021, 07:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: Пятый канал
Химиотерапевт Андрей Базылев в рамках разговора с журналистами заявил, что в синтетической одежде содержится множество химических веществ, которые увеличивают риск развития онкологических заболеваний.
Врач подчеркнул, что в процессе изготовления искусственной материи применяется полиэстер, который является разновидностью пластика. Кроме того, в ходе производства этой ткани добавляются различные вещества: аммиак, формальдегиды, тефлон, фталаты. Они способны вызывать респираторные заболевания и являются весьма серьезными канцерогенами.
Андрей Базылев заметил, что к настоящему моменту ученые не доказали, что ношение синтетических вещей с высокой точностью провоцирует развитие онкологии, однако призвал избегать длительного ношения такой одежды и отказаться от использования постельного белья из ненатуральных тканей.
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