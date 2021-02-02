Онколог Базылев заявил, что синтетическая одежда может повышать риск развития рака

Аргументы Недели → Здоровье 13+

2 февраля 2021, 07:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пятый канал

одежда, pixabay.com

Химиотерапевт Андрей Базылев в рамках разговора с журналистами заявил, что в синтетической одежде содержится множество химических веществ, которые увеличивают риск развития онкологических заболеваний.

Врач подчеркнул, что в процессе изготовления искусственной материи применяется полиэстер, который является разновидностью пластика. Кроме того, в ходе производства этой ткани добавляются различные вещества: аммиак, формальдегиды, тефлон, фталаты. Они способны вызывать респираторные заболевания и являются весьма серьезными канцерогенами.

Андрей Базылев заметил, что к настоящему моменту ученые не доказали, что ношение синтетических вещей с высокой точностью провоцирует развитие онкологии, однако призвал избегать длительного ношения такой одежды и отказаться от использования постельного белья из ненатуральных тканей.