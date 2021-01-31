Врач-онколог Андрей Каприн назвал самые распространенные виды рака у мужчин и женщин

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31 января 2021, 16:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

мужчина, фото: pixabay.com

Гендиректор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн рассказал, с какими видами онкологии чаще всего сталкиваются мужчины, и какой самый распространенный вид рака у женщин.

У сильного пола чаще всего развивается рак трахеи и бронхов, предстательной железы, кожи, желудка и ободочной кишки. У женщин чаще встречается рак молочной железы, рак кожи, тела матки и ободочной кишки.

Каприн подчеркнул, что развитие рака связано с генетикой человека только в 15-20% случаев, многое зависит от образа жизни. Онколог советует не курить, не злоупотреблять алкоголем, красным мясом, следить за весом.

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