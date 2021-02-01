ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Здоровье 13+

Эпидемиолог Тотолян предупредил о подавленном иммунитете в течение нескольких месяцев у переболевших COVID-19

, 14:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Эпидемиолог Тотолян предупредил о подавленном иммунитете в течение нескольких месяцев у переболевших COVID-19
человек в маске, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян рассказал, что у переболевших новой коронавирусной инфекцией может сохраняться подавленный иммунитет в течение двух месяцев после выздоровления.

«Вирус сам может подавлять отдельные звенья иммунной системы. Причём эти иммунологические изменения могут сохраняться какое-то время и после выздоровления .... Пока мы можем говорить о таком сроке наблюдения, как 2,5 месяца после выздоровления», - пояснил он.

Тотолян отметил, что коронавирус развивается прежде всего у «иммунокомпрометированных лиц», то есть уже при наличии нарушений иммунной системы. По его словам, институт продолжит наблюдения и на более поздних сроках после выздоровления.

БА

Общество

Названы социальные выплаты в России, которые вырастут на 4,9% с 1 февраля

Названы социальные выплаты в России, которые вырастут на 4,9% с 1 февраля

СМИ сообщили, что с понедельника, 1 февраля, размер ряда социальных пособий и выплат в России увеличится на 4,9%. Такое решение коснется людей с инвалидностью, подвергшихся радиации и пострадавших на производстве, а также ветеранов боевых действий, Героев Советского Союза и РФ и Героев труда.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью