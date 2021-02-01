Эпидемиолог Тотолян предупредил о подавленном иммунитете в течение нескольких месяцев у переболевших COVID-19

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1 февраля 2021, 14:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

человек в маске, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян рассказал, что у переболевших новой коронавирусной инфекцией может сохраняться подавленный иммунитет в течение двух месяцев после выздоровления.

«Вирус сам может подавлять отдельные звенья иммунной системы. Причём эти иммунологические изменения могут сохраняться какое-то время и после выздоровления .... Пока мы можем говорить о таком сроке наблюдения, как 2,5 месяца после выздоровления», - пояснил он.

Тотолян отметил, что коронавирус развивается прежде всего у «иммунокомпрометированных лиц», то есть уже при наличии нарушений иммунной системы. По его словам, институт продолжит наблюдения и на более поздних сроках после выздоровления.