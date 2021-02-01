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Ученые выяснили, что бессимптомные носители COVID-19 могут быть незаразными

, 12:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Ученые выяснили, что бессимптомные носители COVID-19 могут быть незаразными
медик, фото: pixabay.com

Международный коллектив ученых из Китая, Великобритании и Австралии выявили, что бессимптомные носители новой коронавирусной инфекции могут быть незаразными. Соответствующее исследование опубликовало издание «Известия».

Ученые поместили на карантин 300 человек (132 мужчин и 168 женщин) с положительными тестами на COVID-19, но без симптомов, и в течение двух недель наблюдали за ними. Однако, они пояснили, что ни одного признака болезни за это время у пациентов не появилось. Параллельно эксперты анализировали близкие контакты добровольцев, но ни у одного из них не было положительного теста на коронавирус. Таким образом, они пришли к выводу, что бессимптомные носители вряд ли способны заражать других людей.

«Логика в теории авторов работы есть, ведь если у человека нет симптомов, значит, у него в организме малое количество вируса. И чем меньше вируса носит в себе человек, тем меньше у него вероятность заразить другого», - пояснил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По его словам, на распространение вируса также влияет и то, сколько по времени, как активно и на каком расстоянии общаются люди. Он считает, что для более точного результата следовало сравнить количество вируса у людей с симптомами COVID-19 и без них.

БА

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