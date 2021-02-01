Биолог Нетесов назвал признаки смешанного заражения коронавирусом

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1 февраля 2021, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

человек в маске, фото: pixels.com

Доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов рассказал о смешанном заражении новой коронавирусной инфекцией.

«Обычные, давно известные коронавирусы часто встречаются как причина ОРВИ в виде смешанных инфекций с другими вирусами. Есть такие вирусы, которые называются вирусы рук, ног и языка - описанные в статье признаки очень похожи на симптомы от этих вирусов. Есть предположение, что здесь было смешанное заражение», – пояснил он.

Нетесов отметил, что в исследованиях ученых такие симптомы встречаются у половины пациентов. По его словам, «самое странное», что уже почти 100 млн переболели, а это впервые заметили. Он добавил,что информацию нельзя считать полностью достоверной, поскольку изучали только взрослых пациентов с пневмонией легкого и среднетяжелого течения, не включая более тяжелые формы.