В Европейской ассоциации болезни Паркинсона назвали ранние симптомы заболевания
31 января 2021, 07:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: Express
Специалисты Европейской ассоциации болезни Паркинсона - назвали признаки, которые свидетельствует о начале болезни. Отмечается, что ранние симптомы связаны с изменением выражения лица.
Эксперты отметили, что взгляд человека становится чрезмерно внимательным, пристальным, с редким морганием. Ученые пояснили, что такая особенность появляется впоследствии поражения нервных клеток мозга, ответственных за контроль двигательных процессов.
Также симптомам болезни Паркинсона являются онемение, покалывание, боль или дискомфорт в шее или конечностях, отметили они. Кроме того, по словам экспертов, человек становится медлительным, склонным к тревожности и депрессии, а у некоторых пациентов голос становится более «мягким».
Болезнь Паркинсон – это дегенеративное заболевание центральной нервной системы.
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