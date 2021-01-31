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В Европейской ассоциации болезни Паркинсона назвали ранние симптомы заболевания

, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Express

В Европейской ассоциации болезни Паркинсона назвали ранние симптомы заболевания
медик, фото: pixabay.com

Специалисты Европейской ассоциации болезни Паркинсона - назвали признаки, которые свидетельствует о начале болезни. Отмечается, что ранние симптомы связаны с изменением выражения лица.

Эксперты отметили, что взгляд человека становится чрезмерно внимательным, пристальным, с редким морганием. Ученые пояснили, что такая особенность появляется впоследствии поражения нервных клеток мозга, ответственных за контроль двигательных процессов.

Также симптомам болезни Паркинсона являются онемение, покалывание, боль или дискомфорт в шее или конечностях, отметили они. Кроме того, по словам экспертов, человек становится медлительным, склонным к тревожности и депрессии, а у некоторых пациентов голос становится более «мягким».

Болезнь Паркинсон – это дегенеративное заболевание центральной нервной системы.

БА

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