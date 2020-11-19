Британские ученые назвали перхоть симптомом болезни Паркинсона

Аргументы Недели → Здоровье 13+

19 ноября 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Express

девушка, фото: pixels.com

СМИ со ссылкой на исследование Британского общества по изучению болезни Паркинсона сообщили про неожиданный симптом данного заболевания. В материале речь идет о себорейном дерматите.

Себорейный дерматит – воспалительное заболевание, поражающее участки кожи головы и туловища, на которых развиты сальные железы. Эксперты отметили, что в легкой форме он проявляется в виде перхоти, в тяжелой – кожа головы становится красной и чешуйчатой, иногда возникает мокнущая сыпь. Причинами болезни могут быть гормональные нарушения или длительный прием тестостерона, анаболиков и глюкокортикостероидов.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что перхоть является симптомом болезни Паркинсона. Однако, пока неизвестно, почему себорейный дерматит поражает именно таких пациентов.

Кроме того, американские специалисты одним из наиболее распространенных признаков болезни Паркинсона назвали потливость без какой-либо очевидной причины.