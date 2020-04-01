Сидячий образ жизни и комфорт убивают мозг

Аргументы Недели → Наука 13+

1 апреля 2020, 16:39 [ «Аргументы Недели» ]

Занятия спортом активизируют работу мышц и головного мозга. Систематические спортивные занятия по 150 минут в неделю способствуют сокращению риска появления заболеваний Альцгеймера и Паркинсона.



Учёные из США Джин Александер и Дэвид Райхлен изучив эволюцию развития человека, пришли к необычному выводу. Лучшие условия жизни людей приводят к ухудшению работы мозга. Когда человек в постоянной опасности и поиске пищи, мозг его работает намного эффективнее. Прогресс же даровал человеку минимум физических усилий для поддержания своей жизнедеятельности. Теперь никто не считает столбиком, а тем более в уме - для этого есть калькулятор, для напоминаний важных событий есть календарь в смартфоне, аксессуары умного дома всё сделают за вас. Мозг отдыхает, как и мышцы.



Современный человек, даже при посещении спортивного зала, не может так же сильно активизировать мыслительную деятельность, как наши предки. Чтобы сократить риск заболеваний головного мозга, учёные в ближайшее время разработают новый комплекс спортивных упражнений.



