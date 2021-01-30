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Названы продукты, употребление которых поможет избавиться от жира на животе

, 17:31 [ «Аргументы Недели» ]

Названы продукты, употребление которых поможет избавиться от жира на животе
ягоды, фото: pixabay.com

Британские диетологи назвали продукты, которые способствуют избавлению от жира на животе. В первую очередь для этого нужно употреблять высокобелковую пищу. Ученые рекомендуют яйца и нежирную рыбу тунец.

По возможности необходимо включить в рацион ягоды: клубнику, малину и чернику, это прекрасный источник клетчатки, пишет Express.

Арбузы богаты ликопином, повышающим уровень аргинина — аминокислоты, которая улучшает способность организма сжигать жир.

Врач Мясников рассказал, как убрать жир на животе.

НС

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