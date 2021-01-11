Врач Мясников рассказал, как убрать жир на животе

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11 января 2021, 16:49 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Мясников, кадр телепередачи

От жира на животе ежегодно умирают десятки миллионов человек. Об этом сообщил в программе "О самом главном" на телеканале "Россия-1" Александр Мясников. Он дал советы, как от него избавиться.

Максимально безопасный объем талии мужчины должен быть 102 сантиметра, у женщины — 88 сантиметров, отметил Мясников. убрать жировые отложения можно, исключив из рациона не только сладости, но и в целом продукты, которые содержат добавленный сахар. Также надо отказаться от горячительных напитков и курения.

Мясников советует заниматься регулярными аэробными нагрузками. Качать пресс нет смысла, поскольку мышцы будут, но под слоем жира.

Доктор Мясников назвал смертельно опасную ошибку при похмелье.