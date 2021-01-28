Комаровский назвал опасным популярный метод народной медицины
28 января 2021, 21:03[ «Аргументы Недели» ]
Врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, чем опасны ингаляции над горячей картошкой для детей. Этот народный метод может привести к серьезному ожогу дыхательных путей.
Комаровский за время своей практики часто встречал таких пациентов. Он добавил в видео на YouTube, что этот способ лечения является абсолютно неэффективным с точки зрения медицины. Комаровский также высказал удивление, почему для таких ингаляций выбран именно картофель. По его словам, заставлять ребенка дышать над горячей картошкой также преступно, как пороть его ремнем.
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