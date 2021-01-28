Комаровский назвал опасным популярный метод народной медицины

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28 января 2021, 21:03 [ «Аргументы Недели» ]

Евгений Комаровский, фото: соцсети

Врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, чем опасны ингаляции над горячей картошкой для детей. Этот народный метод может привести к серьезному ожогу дыхательных путей.

Комаровский за время своей практики часто встречал таких пациентов. Он добавил в видео на YouTube, что этот способ лечения является абсолютно неэффективным с точки зрения медицины. Комаровский также высказал удивление, почему для таких ингаляций выбран именно картофель. По его словам, заставлять ребенка дышать над горячей картошкой также преступно, как пороть его ремнем.

Ранее Комаровский призвал «гулять несмотря ни на что».