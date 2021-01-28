Врачи назвали восемь предвестников диабета

Аргументы Недели → Здоровье 13+

28 января 2021, 17:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Express

медик, фото: pixels.com

Международная группа врачей перечислила восемь основных признаков, свидетельствующих о развитии диабета второго типа. Соответствующее исследование опубликовал Express.

Специалисты советуют обратить особое внимание на такие симптомы, как резкий набор или потеря веса, необъяснимое чувство жажды, частое мочеиспускание, покалывание в руках и ногах, головокружения, проблемы со зрением, чрезмерная усталость и долго не заживающие раны или ссадины. Кроме того, при появлении нескольких из этих признаков необходимо обратиться к врачу сделать анализ крови для точной постановки диагноза, пояснили они.

Отмечается, что наибольшему риску подвержены люди в возрасте старше 40 лет с лишним весом, а также те, у кого есть наследственная предрасположенность к диабету. Эксперты рекомендуют уделять не менее 150 минут в неделю умеренным тренировкам и придерживаться сбалансированного питания.