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Медики посоветовали диету, снижающую риск развития диабета

, 08:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Медики посоветовали диету, снижающую риск развития диабета
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Отказ от крахмалистых углеводов, которые содержатся в макаронах и картофеле, поможет снизить риск развития диабета. Американские медики изучали влияние диет на самочувствие пациентов с диабетом второго типа.

У большинства из участников эксперимента, возраст которых от 47 до 67 лет, был замечен избыточный вес или ожирение.
Добровольцы соблюдали низкоуглеводную диету в течение 12 недель, а затем через полгода и год, а ученые-медики оценивали их состояние. Исследователи заключили, что отказавшись от таких продуктов, как картошка и макароны, пациенты имеют возможность ослабить симптомы диабета через полгода по сравнению с людьми, придерживающимися других диет.

Теперь авторы эксперимента намерены провести ряд исследований с контролем калорий, чтобы убедиться в положительном влиянии исключения из рациона продуктов с высоким содержанием углеводов на устойчивую потерю веса и ремиссию диабета.

Результаты исследования Техасского университета A&M опубликовал портал Diabetes.co.uk.

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