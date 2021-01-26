Медики посоветовали диету, снижающую риск развития диабета

Отказ от крахмалистых углеводов, которые содержатся в макаронах и картофеле, поможет снизить риск развития диабета. Американские медики изучали влияние диет на самочувствие пациентов с диабетом второго типа.
У большинства из участников эксперимента, возраст которых от 47 до 67 лет, был замечен избыточный вес или ожирение.
Добровольцы соблюдали низкоуглеводную диету в течение 12 недель, а затем через полгода и год, а ученые-медики оценивали их состояние. Исследователи заключили, что отказавшись от таких продуктов, как картошка и макароны, пациенты имеют возможность ослабить симптомы диабета через полгода по сравнению с людьми, придерживающимися других диет.
Теперь авторы эксперимента намерены провести ряд исследований с контролем калорий, чтобы убедиться в положительном влиянии исключения из рациона продуктов с высоким содержанием углеводов на устойчивую потерю веса и ремиссию диабета.
Результаты исследования Техасского университета A&M опубликовал портал Diabetes.co.uk.