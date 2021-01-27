Врач Тяжельников объяснил, как проходит осмотр перед вакцинацией от коронавируса

Аргументы Недели → Здоровье 13+

27 января 2021, 19:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

вакцина, фото: pixels.com

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, зачем нужен осмотр перед вакцинацией против новой коронавирусной инфекции.

«Для пациентов, если они себя чувствуют достаточно хорошо и не имеют обострения хронических заболеваний, имеет смысл консультироваться исключительно с доктором, который осматривает непосредственно перед вакцинацией. Именно он оценит состояние пациента, определит наличие или отсутствие тех или иных противопоказаний и допустит пациента до вакцинации», - пояснил он в беседе с радио Sputnik.

Тяжельников отметил, что перед вакцинацией пациент заполняет анкету, после чего врач измеряет ему температуру, сатурацию, артериальное давление и частоту сердечных сокращений, прослушивает сердце и легкие, осматривает горло. По его словам, при хронических заболеваниях прививку делают с осторожностью.

«Если у человека … есть какие-то серьезные заболевания, к этому необходимо относиться с особым вниманием, при этом консультация узких специалистов требуется в том случае, если заболевание протекает с особенностями и на момент прививки декомпенсировано. Врач определит, показана или нет для пациента вакцинация на данном этапе», - уточнил эксперт.