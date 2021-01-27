Малышева назвала продукты, которые плохо влияют на память

Аргументы Недели → Здоровье 13+

27 января 2021, 19:18 [ «Аргументы Недели» ]

Елена Малышева, фото: Pravda Komsomolskaya/globallookpress.com

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева назвала продукты, которые представляют опасность для памяти. Людям, которые стали замечать, что стали забывчивы, лучше о них забыть.

Такие продукты имеют в своем составе большое количество меди и холестерина. Меди много содержится в печени, почках и сердце, а также кешью.

Также надо отказаться от свинины, сливочного масла и сливок. Чтобы уменьшить их влияние, нужно принимать препараты, которые блокируют выработку холестерина в печени - статины.

Малышева перечислила также полезные для хорошего состояния памяти продукты: масло зародышей пшеницы, подсолнечное масло, печень трески, рыба северных морей. Они богаты витаминами D и E.

Ранее Малышева рассказала о «великой неизученной» пользе коронавируса.