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Малышева рассказала о «великой неизученной» пользе коронавируса

, 17:34 [ «Аргументы Недели» ]

Малышева рассказала о «великой неизученной» пользе коронавируса
Елена Малышева, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Популярный врач Елена Малышева рассказала на примере телеведущей Арины Шараповой, что переболевшие COVID-19 могут приобретать одну очень полезную для своего здоровья особенность.

По словам Малышевой, те, кто перенес коронавирус, испытывают стойкое отвращение к алкоголю. «Вот она, великая польза коронавируса! Неизученная!» - заявила теледоктор в эфире программы «Жить здорово!»

Шарапова, переболевшая коронавирусом, вместе с Малышевой побывали на лекции историка моды Александра Васильева, а потом зашли в кафе. Там телеведущая призналась, что после болезни не может даже смотреть на спиртное.

НС

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