Малышева рассказала о «великой неизученной» пользе коронавируса
11 января 2021, 17:34[ «Аргументы Недели» ]
Популярный врач Елена Малышева рассказала на примере телеведущей Арины Шараповой, что переболевшие COVID-19 могут приобретать одну очень полезную для своего здоровья особенность.
По словам Малышевой, те, кто перенес коронавирус, испытывают стойкое отвращение к алкоголю. «Вот она, великая польза коронавируса! Неизученная!» - заявила теледоктор в эфире программы «Жить здорово!»
Шарапова, переболевшая коронавирусом, вместе с Малышевой побывали на лекции историка моды Александра Васильева, а потом зашли в кафе. Там телеведущая призналась, что после болезни не может даже смотреть на спиртное.
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