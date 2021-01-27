Врач-офтальмолог Шилова назвала снижение остроты зрения возможным последствием COVID-19

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27 января 2021, 13:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: телеканал "Звезда"

тестирование зрения, pixabay.com

Врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова сообщила в среду, что у людей, которые переболели коронавирусом нового типа в средней и тяжелой форме, может снижаться острота зрения.

Шилова подчеркнула, что коронавирусная инфекция способна ускорить изменения, связанные с хрусталиком, вследствие чего зрение начинает "падать".

Врач-офтальмолог отметила, что замечены случаи, когда люди, которые ранее читали без очков, перенесли коронавирус нового типа и начали использовать очки. Кроме того, у ряда пациентов после болезни возникает нарушение кровообращения в мелких сосудах глазного дна, вследствие чего может происходить затуманивание зрения.