Руководитель технопортала Рябинин рассказал, как не допустить ухудшения зрения на «удаленке»

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30 октября 2020, 10:07 [ «Аргументы Недели» ]

работа за компьютером, pixabay.com

Руководитель технопортала Дмитрий Рябинин рассказал, как не допустить ухудшения зрения при работе на "удаленке". В период пандемии коронавируса у многих граждан очень увеличилась нагрузка на глаза.

Дмитрий Рябинин заявил, что при дистанционной работе следует обратить особое внимание на монитор. Желательно приобрести плоский светодиодный экран с антибликовой поверхностью, который не так утомляет глаза, как ЭЛТ-экран.

В беседе с Радио Sputnik эксперт также порекомендовал максимально приблизить освещение на рабочем месте дома к офисному. Также можно купить линзы для очков с антибликовым покрытием или особые очки, которые защищают от переутомления глаз.

Кроме того, по словам Рябинина, следует регулярно делать зарядку для глаз и перерывы в работе за компьютером.