Руководитель технопортала Рябинин рассказал, как не допустить ухудшения зрения на «удаленке»
30 октября 2020, 10:07[ «Аргументы Недели» ]
Руководитель технопортала Дмитрий Рябинин рассказал, как не допустить ухудшения зрения при работе на "удаленке". В период пандемии коронавируса у многих граждан очень увеличилась нагрузка на глаза.
Дмитрий Рябинин заявил, что при дистанционной работе следует обратить особое внимание на монитор. Желательно приобрести плоский светодиодный экран с антибликовой поверхностью, который не так утомляет глаза, как ЭЛТ-экран.
В беседе с Радио Sputnik эксперт также порекомендовал максимально приблизить освещение на рабочем месте дома к офисному. Также можно купить линзы для очков с антибликовым покрытием или особые очки, которые защищают от переутомления глаз.
Кроме того, по словам Рябинина, следует регулярно делать зарядку для глаз и перерывы в работе за компьютером.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.