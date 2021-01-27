Врач-терапевт Лапа назвала заболевания, которые обостряются из-за смены погоды

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27 января 2021, 09:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

аппарат для измерения давления, pixabay.com

Врач-терапевт Людмила Лапа в среду заявила, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с астмой, а также хроническими бронхитами могут чувствовать себя плохо во время температурных скачков.

Согласно последней информации, в группе риска также находятся граждане с хроническими тонзиллитом и ринитом. Все вышеуказанные и заболевания обостряются именно в период смены погоды.

Людмила Лапа заметила, что состояние здоровья людей ухудшается из-за реакции сосудистой системы на перепады температуры. По словам врача-терапевта, на самом деле это происходит у всех граждан, однако у здоровых вышеуказанный процесс протекает незаметно.