Врач-терапевт Лапа назвала заболевания, которые обостряются из-за смены погоды
27 января 2021, 09:06[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Врач-терапевт Людмила Лапа в среду заявила, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с астмой, а также хроническими бронхитами могут чувствовать себя плохо во время температурных скачков.
Согласно последней информации, в группе риска также находятся граждане с хроническими тонзиллитом и ринитом. Все вышеуказанные и заболевания обостряются именно в период смены погоды.
Людмила Лапа заметила, что состояние здоровья людей ухудшается из-за реакции сосудистой системы на перепады температуры. По словам врача-терапевта, на самом деле это происходит у всех граждан, однако у здоровых вышеуказанный процесс протекает незаметно.
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